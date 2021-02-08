В Кирове открылась выставка рассекреченных военных документов

В церемонии открытия принял участие губернатор Игорь Васильев.

8 февраля проект «Без срока давности» стартовал более чем в 60 регионах России. Подключилась и Кировская область. В выставочном зале ВТПП была открыта экспозиция архивных документов военного времени.

Как отметил глава региона в приветственном слове, 8 февраля не случайно было выбрано днем открытия выставки. В этот же день в 1946 году на международном трибунале произнес свою знаменитую речь генпрокурор Советского Союза Роман Руденко. Тогда впервые был публично представлен весь масштаб преступлений немецко-фашистских захватчиков в СССР.

Но о войне мы до сих пор знаем не все, и эта выставка – тому подтверждение. Многие из документов были рассекречены совсем недавно. В них говорится о том, что могла бы сделать Германия с жителями Советского Союза, если бы ей удалось победить. Здесь есть доказательства уничтожения жителей, преступлений против детей и других зверств.

Кировская область находилась в стороне от линии фронта и не попала под оккупацию. Но отголоски войны не могли не коснуться ее. Сюда были эвакуированы заводы, детсады и детдома, здесь располагались госпитали для раненых бойцов…

Посетить выставку можно будет до 21 февраля. Вход бесплатный.

Для справки

Над созданием выставок «Без срока давности» работали 47 архивов и 370 человек. Всего в ходе подготовки было обработано около 7 тысяч архивных документов, являющихся свидетельствами преступлений нацистской Германии на оккупированной территории.

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