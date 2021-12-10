В Кирове открыли бесплатный каток

Его традиционно сделали активисты и сотрудники спортивной школы «Союз».

На улице Зелёной в Ленинском районе города Кирова завершена заливка большого катка. Он находится прямо во дворе дома No 32. Его сделали активные жители и сотрудники спортивной школы «Союз».

Как рассказали в городской администрации, каток бесплатный. Любой желающий может весело провести здесь время. Главное, не забыть коньки.

Несмотря на то, что каток оформлен, принимать гостей он будет готов с завтрашнего дня, с 11 декабря.

— Есть и ограничения. На лёд не разрешается приносить сумки, одежду, домашних животных. Нельзя повреждать лёд, бросать на него предметы. Также не разрешается находиться в этом месте отдыха в состоянии опьянения, курить, — отметили в городской администрации.

Там же ещё раз подчеркнули, что катание на коньках зимой — замечательный отдых, дающий заряд бодрости и радости.

Кстати, сегодня, 10 декабря, в Кирове начнёт работать каток на стадионе «Динамо». Подробности можно узнать здесь.

Фото: admkirov.ru