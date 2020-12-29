В Кирове открыли еще один каток

Четвертая ледовая площадка для кировчан появилась в Коминтерне. Как рассказали в горадминистрации, каток открылся на улице П. Корчагина, 39, там, где стадион.

Вокруг катка поставили ограждение, которое, как и на других катках в 2020 году, украсили «космическими» баннерами с портретами Юрия Гагарина. Рядом с ледовой площадкой откроется пункт проката и киоск с горячим чаем и сладостями.

Стоит отметить, что в прошлые годы каток в Коминтерне располагался в «коробке» за конечной остановкой 33 автобуса. Местные жители заливали его самостоятельно, и зимой там могли заниматься хоккеисты.

Ранее в Кирове открылись катки на Театральной площади, у филармонии и в парке ЛПК (Нововятск). У филармонии и в Нововятске также можно взять коньки напрокат и выпить чаю после катания.