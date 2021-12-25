В Кирове открыли каток в Кочуровском парке

24 декабря в Кочуровском парке в юго-западном микрорайоне Кирова впервые открылся каток.

Он представляет собой ледовую площадку прогулочного типа на центральной аллее и вокруг фонтана. За его создание проголосовали многие жители микрорайона.

Площадь катка составляет 1,3 тысячи квадратных метров. В центре ледовой площадки – световые фигуры, а на аллее – новогодняя елка. Вечером на катке зажигаются фонари и иллюминация.

По словам главы горадминистрации Дмитрия Осипова, Кочуровский каток стал «изюминкой этой зимы» в Кирове.

— Благодарю за проделанную работу теруправление Ленинского района и приглашаю всех горожан с пользой провести время в праздничной обстановке, — сказал Дмитрий Осипов.

На открытии катка выступили мастера фигурного катания Ольга Чулкова и Наталья Назарович. Местные жители говорят, что готовы кататься ежедневно.

— Это настоящий подарок на Новый год, потому что других катков в нашем районе нет, — говорит жительница микрорайона.

Всего в Кирове будут работать 5 общегородских бесплатных катков. Они находятся в Коминтерне, в парке имени Гагарина у филармонии, в Кочуровском парке, в парке ЛПК и на Театральной площади (откроется в ближайшие дни).