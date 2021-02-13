В Кирове открыли кинозал премиум-сегмента

Новый, восьмой по счету, зал появился в кинотеатре «Колизей». Теперь он стал самым многозальным кинотеатром в городе. Об этом сообщается в группе «Колизея» «ВКонтакте».

Зал №8 можно отнести к премиальному сегменту. По словам директора по развитию «Колизея» Дмитрия Потемкина, в нем сочетаются передовые технологии показа и высокий уровень комфорта. Также здесь установлено проекционное и звуковое оборудование ведущих мировых производителей.

— Это позволяет повысить четкость звука и свести к минимуму искажение изображения. Зритель слышит естественную человеческую речь, — говорит Анна Вострецова, представитель компании – поставщика оборудования Christie в России.

Также для зрителей в зале установлены 9 кожаных диванов, разделенных перегородками. По нажатию кнопки они раскладываются, и кино можно смотреть лежа. У каждого места есть USB-розетка для зарядки гаджетов.

Как говорят в дирекции «Колизея», в новом кинотеатре будут показывать не только популярные новинки, но и эксклюзивные фильмы. Ближайший показ — фильм «Северный ветер» Ренаты Литвиновой.

Ранее мы писали, что в Кирове откроется один из крупнейших магазинов косметики в стране.