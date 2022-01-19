В Кирове открыли обновленный центр занятости населения

В Кирове после модернизации открыли кадровый центр «Работа России» на Пролетарской, 67. Обновление велось в рамках нацпроекта «Демография».

С 2022 года центр занятости будет работать на единой цифровой платформе «Работа в России». Она позволяет размещать вакансии и подбирать сотрудников онлайн, назначать собеседования и оценивать конкурентоспособность своих предложений.

– Мы видим новый, современный подход к решению вопросов трудоустройства граждан. Это и поиск вакансий в рамках одной платформы по всей стране, и возможность сравнить и выбрать сферу, где граждане могут применить свои знания, – подчеркнул глава региона на встрече с коллективом учреждения.

В рамках своего визита Игорь Васильев обсудил вопросы трудоустройства и переобучения граждан с кировскими работодателями. По итогам беседы было решено рассмотреть инициативы работодателей по организации практики для студентов на предприятиях города и области. Встреча по данному вопросу назначена на февраль.

Реализация мероприятий по модернизации центров занятости будет продолжена. До 2024 года будут обновлены еще 3 учреждения. Также в 2022 году кадровый центр «Работа России» будет создан на базе центра занятости Кирово-Чепецка.