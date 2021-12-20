В Кирове открыли самый большой бесплатный каток в Коминтерне

В Кирове готов к открытию самый большой бесплатный городской каток в Коминтерне. Об этом сообщили в горадминистрации.

Каток площадью 3 тысячи «квадратов» находится на стадионе на улице Павла Корчагина. 20 декабря он был принят в эксплуатацию. В тот же день на лед вышли первые любители активного зимнего отдыха.

В настоящее время по периметру катка установлено ограждение. К открытию готовится пункт проката коньков. Также на стадионе установлена новогодняя елка.

Как сообщил начальник Первомайского теруправления Вячеслав Симаков, подрядчик качественно выполнил заливку льда. Незначительные замечания будут устранены в кратчайшие сроки. То же самое можно сказать про каток в Гагаринском парке, открытый в эту субботу. За 2 дня его посетили более 1000 человек.

— Мы получили множество положительных отзывов от кировчан. Однако без нареканий не обошлось – на одном из участков катка образовались сколы. Подрядчик устранит их при благоприятных погодных условиях, — рассказал Вячеслав Симаков.

Для жителей Нововятска уже работает бесплатный каток. Также в течение нескольких дней будет завершено обустройство ледовых площадок в Кочуровском парке и на Театральной площади.

Где покататься на коньках и на лыжах в Кирове в 2021-2022 годах.