В Кирове открыли сквер Трудовой Славы

28 октября в Кирове торжественно открыли сквер Трудовой Славы на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной. В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Васильев, а также городские власти и представители кировских предприятий.

Поздравляя кировчан с появлением новой зоны отдыха, Игорь Васильев подчеркнул, что создание комфортной городской среды идет по всей области.

— Это действительно очень красивое место, достойное Города трудовой доблести. Здесь размещены указы Президиума Верховного Совета о присвоении орденов нашим заводам, которые с далеких годов войны не остановили свою деятельность и превратились в современные предприятия, которые продолжают трудиться. В скором времени здесь появится аллея-выставка трудовых династий. Огромное спасибо тем, кто принимал участие в разработке проекта, — сказал глава региона.

Сквер был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его выбрали сами кировчане – в 2019 году эта зеленая зона набрала максимум голосов в Октябрьском районе и была включена в план благоустройства на 2021 год.

Благоустройством сквера занималась ижевская компания «Энергоремонт». В соответствии с проектом здесь была создана зона отдыха с пешеходными дорожками, скамейками, площадкой для детей и полосой препятствий. Также были установлены памятные знаки, посвященные предприятиям, которые ковали победу в тылу.

По периметру сквера высажены молодые деревья. В будущем здесь заработает фонтан и появится стела с изображением герба города с текстом Указа Президента РФ о присвоении городу Кирову почетного звания «Город трудовой доблести».