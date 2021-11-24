В Кирове открыли центр атеросклероза

В кардиологическом диспансере в Кирове начал работу Центр атеросклероза. В нем смогут получить помощь пациенты с нарушением липидного обмена.

Атеросклеротические заболевания занимают одну из лидирующих позиций в России среди сердечно-сосудистых патологий. Они становятся главной причиной инфарктов и инсультов. Их профилактикой у пациентов, попадающих в высокую группу риска, и займется центр. В группу риска попадают, в частности, те, кто перенес инфаркт и инсульт в молодом возрасте, а также люди с заболеваниями артерий конечностей и признаками наследственного атеросклероза.

Принимать пациентов будет врач-кардиолог с 8-летним стажем Юлия Пешкичева. Попасть на консультацию можно будет как через кардиодиспансер, так и по направлению участкового врача.

— Главной задачей Центра атеросклероза будет контроль за течением заболевания, разработка эффективной терапии и формирование правильных привычек у пациента. Последние могут существенно улучшить качество жизни пациентов, — говорит Юлия Пешкичева.

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