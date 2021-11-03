В Кирове открыли Центр опережающей профессиональной подготовки

В Кирове начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). 3 ноября его работу продемонстрировали губернатору Игорю Васильеву.

ЦОПП был создан на базе колледжа промышленности и автосервиса в рамках нацпроекта «Образование». Здесь будут объединены все материально-технические, кадровые и методические образовательные ресурсы области с целью подготовки и повышения квалификации граждан.

Новый центр разместился на площади 500 «квадратов». В нем оборудованы современные пространства для обучения и проектной деятельности, а также для совещаний. По словам директора колледжа промышленности Алексея Лаптева, ЦОПП станет единой системой для заказчика обучения.

— Здесь создана система «единого окна». С ее помощью для граждан и работодателей, обратившихся в Центр, будет разработана образовательная программа под их требования, — рассказал Алексей Лаптев.

Вся информация находится на единой цифровой платформе. Через личные кабинеты учащиеся Центра – школьники, студенты и взрослые – смогут ознакомиться с возможностями ЦОПП: профессиями, программами обучения. Работодатели могут размещать на платформе вакансии и просматривать резюме сотрудников, а также публиковать заказы на обучение кадров. Школьники смогут пройти здесь программы профориентации, которые помогут определиться с будущей профессией.

Пройдя по Центру, губернатор Игорь Васильев пообщался со студентами и педколлективом колледжа. Студентов интересовало, могут ли они получить дополнительные специальности на базе ЦОПП. Губернатор ответил: да, могут.

— В этом и есть смысл дополнительной подготовки с использованием ресурса системы образования региона. Она особенно востребована у тех ребят, кто выбрал профессию по душе и готов в ней самореализоваться, — сказал глава Кировской области. — Здесь с использованием современных образовательных технологий будут готовить специалистов новых направлений, востребованных на рынке труда.

Также на базе Центра также будет проходить реализация федерального проекта «Содействие занятости населения» нацпроекта «Демография».

В Вятской торгово-промышленной палате отметили актуальность создания Центра опережающей профессиональной подготовки. По словам президента ВТПП Андрея Усенко, работодатели активно включатся в совместную работу.

В завершение своего визита Игорь Васильев поручил руководству ЦОПП провести встречу с работодателями Кировской области, чтобы обсудить перспективы обучения граждан. Предприятия в свою очередь могут подать заявки с перечнем необходимых специалистов.