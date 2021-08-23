В Кирове открыли выставку японского публициста-миротворца Дайсаку Икеда

В библиотеке имени Герцена открылась выставка фотографий японского публициста, миротворца и общественного деятеля Дайсаку Икеда «Диалог с природой».

На выставке представлены снимки и книги знаменитого японца. Икеда, лауреат Премии мира ООН, много путешествовал и запечатлел увиденную мимолетную красоту на фотоаппарат. На каждой из 60 фотографий – глубокая любовь автора ко всем существам окружающего мира и искреннее желание передать последующим поколениям всю красоту планеты.

Прежде чем попасть в Россию экспозиция объехала более 40 стран мира. Киров стал пятым городом в РФ, который посетил «Диалог с природой» в год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

— Выставка открылась с целью сформировать представление у кировских зрителей о жизни, нравах японцев, их культуре через фотоработы миротворца современности Дайсаку Икеда, — сказала министр культуры Татьяна Мазур.

Как подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин на открытии выставки, экспозиция стала плодом совместных усилий областной библиотеки имени Герцена и Международной организации Сока Гаккай Интернэшнл.

— Особым интересом читателей пользуются соавторские диалоги Дайсаку Икеда с выдающимися представителями современности, в том числе с летчиком-космонавтом Александром Серебровым и писателем, общественным деятелем Альбертом Лихановым. Диалог с Альбертом Лихановым, который посвящен проблемам воспитания, миру детства, высоко оценили в Японии, — сказал председатель правительства.

Диалог японского публициста с нашим земляком Албертом Лихановым был переведен на многие языки мира и вышел отдельной книгой под названием «Тропинка в детство». В России он появился в 2000 году. На протяжении нескольких десятков лет Дайсаку Икеда и российский писатель поддерживают дружеские отношения.

Увидеть выставку Дайсаку Икеда в Герценке можно до середины октября.