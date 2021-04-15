В Кирове открылись пункты по сбору подписей за звание «Город трудовой доблести»

Оставить свой голос можно в крупных торговых центрах, а также самостоятельно на специальном сайте.

Глава Кировской области Игорь Васильев провёл совещание с руководителями промышленных объединений. Представители «Союза машиностроителей России», «Вятской торгово-промышленной палаты» обратились к губернатору с просьбой. Они попросили продолжить сбор подписей, которые могут повлиять на присвоение Кирову звания «Город трудовой доблести».

Оснований для этого много. В том числе именно в 2021 году сразу несколько наших заводов, которые были эвакуированы в регион в годы Великой Отечественной войны, отметят юбилеи. Трудовые коллективы, ветераны этих предприятий высказываются за то, что Киров по праву может носить почётное звание федерального уровня.

Глава Кировской области выступил за инициативу. Он уточнил, что следует услышать мнение горожан, собрать подписи и приложить их к заявке для федерального оргкомитета.

Так, в Кирове открылось сразу семь пунктов по сбору подписей за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Они расположились в крупных ТЦ. Например, в ЦУМе, «Время простора», «Макси» на улице Луганской, «Глобусе» на Воровского. Также оставить свой голос можно на Театральной площади, у цирка, филармонии. Пункты организовали волонтёры Молодой Гвардии Единой России.

— Горожане активно откликаются, поддерживают идею. Все знают, что Киров действительно можно назвать городом, жители которого приложили большие усилия, чтобы приблизить страну к Великой Победе, — отметил один из волонтёров Максим.

Оставить свой голос можно посредством телефона или компьютера. Для этого следует зайти на сайт Доблесть43.рф, внести свои данные и нажать кнопку «Я поддерживаю!». Уже сейчас собрано более 100 тысяч голосов.

Фото: доблесть43.рф