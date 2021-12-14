В Кирове открылся магазин SPAR в ЦУМе

14 декабря в Кирове открылся новый магазин SPAR в ЦУМе. Видеозапись с открытия появилась в официальной группе сети в Кирове.

Новый SPAR разместился на месте закрытого продуктового магазина. Как видно из ролика, в нем сохранен тот же ассортимент, что и в точке на Лепсе. Есть свежая выпечка, пицца, готовая еда.

Несмотря на рабочее время, покупателей довольно много. В честь открытия магазина были обещаны большие скидки.

Напомним, что весной в Кирове открылся SPAR на Лепсе. Однако осенью магазин прекратил работу, что очень расстроило жителей микрорайона.

Видео: www.instagram.com/spar.kirov