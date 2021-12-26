В Кирове открылся обновленный экоцентр

Сегодня в Кирове открылся обновлённый экоцентр.

Он работает на ул.Молодой Гвардии, 14в. В декабре, благодаря поддержке правительства области и спонсоров, здесь провели ремонт. В результате площадь экоцентра увеличилась до 240 кв.м. Сейчас здесь принимают более 20 видов отходов, которые затем отправляются на переработку. Кроме того, появилось пространство для экопросвещения, где будут проводить лекции и мастер-классы.

«По поручению председателя правительства области Александра Чурина в регионе создаётся экосистема раздельного сбора. Она объединяет опыт АО «Куприт» и общественной организации «Вятка без мусора». Обновлённый центр открылся как раз в рамках новой экосистемы», — рассказывает министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Инициатором создания экоцентра стала Анастасия Скурихина, руководитель проекта «Вятка без мусора» и депутат Заскобрания.

«Раздельный сбор становится всё более популярным — кировчане понимают его важность. У нас можно не только принести отходы, но и получить консультацию волонтёров о том, как правильно подготовить их для сдачи», — говорит Скурихина.

В день открытия в центре подвели итоги конкурса видеороликов на экологическую тематику.

Его победителями стали:

в номинации «Самый оригинальный видеоролик» — Алексей Рымшин (СОШ №14 г.Слободского);

в номинации «Самый информативный видеоролик» — Татьяна Суслова, Сергей Казанцев и Ярослава Касаткина (колледж ВятГУ);

в номинации «Самый эстетичный видеоролик» — Марина Мельник;

в номинации «Самый экологичный видеоролик» — 2б класс лицея г.Кирово-Чепецка;

в номинации «Приз зрительских симпатий» — Татьяна Суслова, Сергей Казанцев и Ярослава Касаткина (колледж ВятГУ)

С января экоцентр будет работать с 11 до 19 часов без выходных.