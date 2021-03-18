В Кирове открылся первый магазин SPAR

Первый магазин нидерландской продуктовой сети SPAR открыли 18 марта в 9 часов. Он находится на Лепсе, 62.

Открытие состоялось в 9 часов. Несмотря на рабочий день, в магазине было многолюдно, а у касс почти сразу же собралась очередь.

Как поделились с «КП» первые покупатели, магазин оставляет очень приятное впечатление. Продавцы отзывчивые и вежливые, в помещении по-европейски чисто. Ассортимент продуктов разнообразный, цены средние по городу. Из готовой еды есть салаты, пицца и другая выпечка.

— Из особенностей — продают суши на развес. Есть и акции. Например, с завтрашнего дня действуют купоны на 10-процентную скидку, — рассказал житель Кирова.

Ранее приход новой продуктовой сети в Киров прокомментировал член Общественной палаты Олег Ткачев. А мы публикуем небольшой фоторепортаж из SPAR.

Фото: kirovpravda.ru