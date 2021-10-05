В Кирове открыт уникальный творческий проект для людей с особенностями здоровья

Жительница Кирова Ольга Якимова запустила уникальный творческий проект — инклюзивную театральную студию для людей с особенностями здоровья.

Проект Ольги Якимовой называется «Большая перемена». В его рамках проводятся бесплатные театральные тренинги для взрослых, испытывающих проблемы с социализацией.

В тренингах принимают участие 27 человек. Среди них – люди, преодолевающие стресс, пациенты психологов и инвалиды. Они примут участие в 8 бесплатных занятиях вместе с актерами-любителями.

Проект можно смело назвать новаторским. «Большая перемена» — это первая в Кирове попытка создать инклюзивную театральную студию. Раньше в нашем городе таких не было. Между тем, театральные практики являются очень эффективным методом реабилитации людей с особенностями здоровья.

— На занятиях наши подопечные развивают навыки владения своим вниманием и телом, эмоциями и речью, учатся взаимодействовать с партнерами и работать в группе. Всё это – инструменты актерской профессии, но уметь ими пользоваться полезно всем! Особенно тем из нас, кому нелегко найти свое место в обществе, — говорит Ольга Якимова.

Тренинги в рамках «Большой перемены» проводит режиссер Людмила Любимова. Кировчане знают ее по команде КВН «Вятка-автомат», где Людмила выступала в начале нулевых. А 2 года назад Людмила создала собственную театральную студию Homo ludens.

Участники «Большой перемены» отзываются о проекте с восторгом и теплом и отмечают, что для современного мира, где каждый замкнут сам на себе, он очень актуален. По словам кировчанки Натальи Мамаевой, на тренингах можно легко снять напряжение и открыться собеседнику. А еще проект учит людей дружить и просто разговаривать друг с другом.

– Незнакомые люди учатся простым вещам – дружить, общаться и улыбаться друг другу. За ежедневными делами и заботами мы все забываем об этом, — говорит Наталья.

Уникальность проекта отметила председатель Кировской местной организации Всероссийского общества слепых Ирина Булычева. По ее словам, «Большая перемена» учит разбираться в себе и избавляться от страхов через театральные техники.

Позади у участников – 5 тренингов, на которых были отработаны навыки общения с партнером и группой. А впереди – самое интересное: настоящие актерские этюды.

Для справки

Проект «Большая перемена» был разработан и апробирован весной 2021 года в библиотеке №3 «Маяк» в рамках проекта «Мечтай – воплощай». Он был реализован по инициативе по инициативе Елены Рыковой и Даниила Черненко. Поддержку оказали благотворительный фонд «Спаси и сохрани» и Кировская региональная общественная организация инвалидов, больных рассеянным склерозом.

В июле 2021 года «Большая перемена» победила в конкурсе грантов «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО», который проводился Нижегородской ассоциацией НКО «Служение».

В августе-сентябре 2021 года «Большая перемена» действовала на базе студии Homo ludens.