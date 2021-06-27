В Кирове открытка нашла своего получателя через 26 лет

Интересная и романтичная история была опубликована в сообществе «Злой кировчанин».

Подписчица паблика рассказала, что в 1997 году в учебнике философии ее мама нашла открытку, адресованную «Леночке» от «друга, соратника по учебе и самого близкого здесь человека» Василия.

— От души поздравляю тебя просто так! А может быть, с хорошим весенним вечером, а может, просто от того, что я тебя люблю, — писал отправитель.

Открытка была датирована 17 мая 1995 года. Найти Леночку – Елену Логинову – по горячим следам не удалось. И в 2021 году пост был опубликован в одной из самых многочисленных групп Кирова.

— ИЩЕМ ЛОГИНОВУ ЛЕНОЧКУ АЛЕКСАНДРОВНУ, которая в 1995 году училась в Вятском Государственном Педагогическом университете(факультет неизвестен, на факультете физики обнаружить по горячим следам тогда не получилось), точнее, ищет уже много лет открытка от Васьки, найденная моей мамой в учебнике философии в 1997 году. Леночка, найдитесь! Влюбленный Васька очень хотел, чтобы Вы её получили!

«Как мило», «С возрастом любая весточка из прошлого согревает душу», — написали участники группы. А позже в комментариях отписалась и Елена, которая теперь носит другую фамилию.

— Я нашлась. Открытку получила, большое спасибо неравнодушной Светлане, — написала она. — Почерк помню, это не единственная открытка… Была любовь…

К сожалению, о судьбе Василия ничего не известно.

Фото: vk.com/zlo43