29 октября в Кирове откроется третий «Макдоналдс»

29 октября в Кирове откроется новый «Макдоналдс». Ресторан быстрого питания станет третьей по счету точкой в областном центре и разместится в ТРЦ «Макси» на улице Луганской.

Открытие третьего «Макдоналдса» приурочено к 10-летию присутствия компании в Кирове. В честь открытия компания приготовила подарки: с 29 октября по 12 ноября капучино в «МакКафе» можно будет купить за 29 рублей, а с 1 по 15 ноября «Биг Маки» будут продаваться за 89 рублей.

Генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин назвал Киров «важным регионом» и рассказал, что за 10 лет ресторанах побывали около 7 миллионов жителей и гостей города.

— Около 3 миллионов гостей было обслужено в сервисах «МакАвто». Также за время работы компании в Кирове было создано более 750 рабочих мест. Около 60 процентов наших сотрудников – это студенты, которым за успехи в учебе и работе выплачиваются ежегодные стипендии, — сообщил Александр Калинин.

Ранее в ТРЦ «Макси» открылся магазин H&M.