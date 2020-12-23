В Кирове отлавливают собак на самовыгуле

Специалисты отреагировали на жалобы кировчан об агрессивных животных.

В селе Порошино появились две собаки, которые бегали без хозяев и проявляли агрессию к людям. Кировчане пожаловались на них в администрацию города. Эта информация подтвердилась, животных поймали и направили в приют «Дари добро». После осмотра ветеринарами и необходимой обработки животные будут находиться там. Если хозяева не объявятся, а собаки не будут проявлять агрессии, то им подыщут новых хозяев.

В администрации напомнили, что существуют правила, в соответствии с которыми владелец должен гулять с собакой, находящейся всегда на поводке и в наморднике. Особенно это касается крупных пород. Снимать их разрешается лишь на специальной, огороженной территории для выгула, либо на территории собственного дома, если на входе есть соответствующая предупреждающая надпись.

Если прогулка с питомцем выпадает на вечернее время с 23 до 7 часов, то важно следить, чтобы собака не лаяла. Кстати, детям до 12 лет нельзя гулять с питомцами без взрослых, поэтому не стоит заводить собаку для ребенка и отправлять их вдвоем на улицу.

За нарушения правил выгула предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

Ранее мы сообщали, что в поселке Черная Холуница к людям вышли несколько щенков. Они были без мамы и хозяев. Сейчас малышам ищут дом.

Фото: admkirov.ru