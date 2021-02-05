В Кирове отменили концерт еще одной поп-звезды

Выступление известного артиста было запланировано на 12 февраля в ДК «Родина». Сергей Лазарев собирался привезти в Киров свое шоу N-tour. Но в назначенную дату выступление не состоится.

Как сообщается в группе «ДК «Родина» «ВКонтакте», предварительно концерт перенесли на лето. Кировчане смогут увидеть любимого исполнителя 6 июня.

Поездка переносится уже не первый раз. Причиной прошлых переносов стала напряженная эпидемиологическая обстановка.

Ранее в Кирове отменили февральский концерт еще одного известного артиста.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey