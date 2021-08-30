В Кирове отменили концерт Noize MC, запланированный на 26 сентября. Об этом музыкант Иван Алексеев, выступающий под этим псевдонимом, сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Были отменены несколько концертов в разных городах России. По словам исполнителя, причина – в проблемах со здоровьем и в «неослабевающих ковидных ограничениях».

— В этом году в некоторых городах мы играли по два двухчасовых концерта подряд, чтобы соблюсти ковид-ограничения и не переносить шоу в очередной раз. Но, к сожалению или к счастью, этим летом мне пришлось пересмотреть своё отношение к собственному ресурсу, — написал музыкант.

Как говорится в продолжении поста, переносов концертов больше не будет.

— Когда будет возможно снова безопасно для моего и вашего здоровья выступать, мы обязательно объявим даты своих гастролей, — говорится в сообщении.

Заранее купленные билеты можно будет сдать по месту покупки.

Noize MС — российский музыкант, рэп-рок-исполнитель. Выпустили 8 студийных альбомов и несколько концертных, а также снялся в 5 фильмах. В 2020 году занял 38-е место в рейтинге «50 самых успешных звёзд России» по версии «Форбс».

Ранее в Кирове отменили концерт Сергея Лазарева.

Фото: www.instagram.com/noizemc