В Кирове отметили лучшие экологические проекты

В Кирове наградили общественных активистов и авторов лучших природоохранных проектов прошлого года.

На открытии мероприятия «Экологические инициативы-2020» губернатор Игорь Васильев отметил важность работы по наведению чистоты на улицах, в зеленых зонах и дворовых территориях:

— Никто, и я в том числе, не хочет жить рядом с запущенной и замусоренной территорией — везде должны быть чистота и порядок. Радует, что в регионе так много неравнодушных людей, которые проводят субботники, высаживают деревья, расчищают берега рек.

Лучшими природоохранными проектами стали:

«30 скверов города Кирова» . Он реализуется с 2016 года. В каждом районе города силами жителей, Центров местной активности, теруправлений, предпринимателей создаются уютные скверы.

. Он реализуется с 2016 года. В каждом районе города силами жителей, Центров местной активности, теруправлений, предпринимателей создаются уютные скверы. «Солнечная Люльченка» . Это Общественная инициатива по созданию на реке Люльченке благоустроенного сквера для отдыха.

. Это Общественная инициатива по созданию на реке Люльченке благоустроенного сквера для отдыха. «Уткин парк» тоже реализуется на берегу Люльченки. Здесь появится парк с озеленением, клумбами, мостиками через реку, скамейками и беседками.

тоже реализуется на берегу Люльченки. Здесь появится парк с озеленением, клумбами, мостиками через реку, скамейками и беседками. «Эко-соседи» . Суть проекта состоит в том, чтобы научить жителей многоквартирных домов раздельному сбору, собрать вторичное сырье, реализовать и сделать благоустройство или озеленение прилегающей территории.

. Суть проекта состоит в том, чтобы научить жителей многоквартирных домов раздельному сбору, собрать вторичное сырье, реализовать и сделать благоустройство или озеленение прилегающей территории. Региональная акция по посадке кедров «Семья. Любовь. Вечность» . Она проходила в Кирове и 7 районах области.

. Она проходила в Кирове и 7 районах области. «Экологическое волонтерство». Проект реализован региональным ресурсным центром по развитию добровольчества.

Кроме того, были награждены экологические отряды лицея и школы №4 г. Кирово-Чепецка, школы дер. Денисовы Слободского района, гимназии №46 и гимназии им. Грина г. Кирова и детского сада «Родничок» пос. Оричи, общественные инспекторы экологического контроля Сергей Герасимов и Владимир Плюснин, а также координаторы экопроектов Лев Бакштаев, Евгений Головизнин и Константин Кропанев.