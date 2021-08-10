В Кирове отремонтировали детский сад №107

В детсаду №107 на улице Крутикова, 1а был установлен новый железный забор. Стоимость установки ограждения составила 100 тысяч рублей.

Железный забор появился на месте старого деревянного ограждения, которое уже порядком обветшало. По словам заведующей садиком Ирины Мышкиной, разница между тем, что было и что стало, колоссальная.

— Теперь приятно посмотреть – и дети в безопасности, и воспитатели с родителями спокойны за них, — сказала она.

Сейчас сотрудники садика надеются на замену асфальтового покрытия – дорожки в детсаду тоже нуждаются в ремонте. Чтобы это стало возможным, надо составить смету работ.

Ранее ремонтные работы были проведены в детских садах №100 и №150.