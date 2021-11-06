В Кирове отремонтировали дорогу на ул.Шинников

В Кирове отремонтировали 500-метровый участок дороги на ул.Шинников.

Работы проводились в рамках реализации 3-го этапа нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — заключительного в этом году.

На участке уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены бортовые камни и восстановлены тротуары. Кроме того, к приёмке готовы ул.Крутикова и Октябрьская. Здесь произведены аналогичные работы.

Третий этап предполагает ремонт восьми участков. На оставшихся пяти объектах работы практически завершены.

Фото admkirov.ru