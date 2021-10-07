В Кирове отремонтировали городскую станцию аэрации, отвечающую за очистку сточных вод. О проведенных работах рассказали в горадминистрации.

Плановую замену оборудования провел «Водоканал». Как рассказали на предприятии, на станции установлено 8 аэротенков, подающих в систему кислород.

Это позволяет микроорганизмам перемешиваться и лучше очищать воду. В одном из тенков была демонтирована изношенная система, продуты коллекторы и установлены устройства для равномерного распределения воздуха.

После проверки система была вновь запущена в работу.