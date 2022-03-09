В Кирове отремонтировали трубы в квартире, которую затопило шампунем

В Кирове после вмешательства общественников УК отремонтировала трубы в квартире на Шинников, 28, которую затопило шампунем.

Инцидент произошел в двухэтажном доме 1958 года постройки. В одной из квартир треснула канализационная труба. Из-за этого квартиру пенсионерки на первом этаже топило каждый раз, когда соседи сверху мыли посуду или принимали душ.

Обслуживанием дома занималась муниципальная УК. В мае она была признана банкротом, а дом передан частной компании.

Жители не однажды просили отремонтировать трубу, но дальше осмотров дело не шло. Тогда в ситуацию вмешались общественники. В прокуратуру было направлено обращение по факту бездействия УК.

Не дожидаясь прокурорской проверки, УК устранила течь, заменив трубу. На все работы ушло 4 часа.