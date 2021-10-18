В Кирове отремонтировали улицу Менделеева и Луганский проезд

В Кирове завершился ремонт еще двух улиц – Менделеева и Луганского проезда. 18 октября они были сданы в эксплуатацию.

Оба объекта были отремонтированы в рамках нацпроекта БКД. Улицу Менделеева сделали на участке от Кольцова до Луганской. Кроме укладки асфальта, здесь обновили бордюрный камень.

Луганский проезд стал одним из самых длинных участков в рамках второго этапа ремонта. Он ведет к биохимзаводу и снежной свалке. Ремонт с обновлением дорожного полотна здесь сделали впервые за 10 лет. До этого состояние дороги оставляло желать лучшего.

Работы проводило АО «Гордормостстрой». Как рассказали в компании, рабочие практически не ослабляли основание дороги. Это очень важно с учетом того, что здесь будет ходить тяжелая техника.

— Техзадание предусматривало снятие всего 3 сантиметров асфальта. Обычно снимаем по 5-7. Таким образом мы почти не тронули существующее основание и положили еще два слоя асфальта, в том числе современное асфальтобетонное покрытие ЩМА-16, — рассказал сотрудник ГДМС Павел Мутных-Самарцев.

Благодаря ремонту на Луганском проезде зимой удастся значительно ускорить процесс вывоза снега.

В настоящее время ремонт в рамках второго этапа нацпроекта БКД завершен на 19 объектах. Еще на 7 участках работы будут завершены к концу недели.

Идут работы и на 8 участках из третьего списка. Из-за похолодания асфальт кладут только днем. Но если погода позволит, ремонт будет завершен к концу октября.

Также в ГДМС сообщили, что в настоящее время ведется работа по формированию списка дорог на следующий год. Он будет обнародован в 4-м квартале 2021 года. Ожидается, что объемы ремонтов по проекту БКД будут не меньше, чем в этом году.

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