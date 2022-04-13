В Кирове отремонтируют 42 улицы

На этой неделе в Кирове стартовал масштабный ремонт дорог по нацпроекту БКД. В этом году в областном центре планируется отремонтировать 42 улицы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Глава администрации Дмитрий Осипов рассказал, что всего будет отремонтировано 28 километров дорог. Кроме проезжих частей, работы также пройдут на 18 участках тротуарной сети. Также в 2022 году в Кирове начнутся работы по благоустройству Студенческого проезда, расширению улицы Ленина и ремонту кольцевой развязки на улице Проезжей.

— В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» муниципалитет освоит более 1 миллиарда рублей, — сообщил Дмитрий Осипов.

Дорожный ремонт ведет АО «Гордормостстрой». В настоящее время работы идут на улице Спасской на участке от Казанской до Пристанской. На этой неделе ремонт также начнется на улицах Карла Маркса, Володарского, Шаляпина, Правды.

По словам гендиректора ГДМС Димитрия Вохмянина, на всех объектах будут уложены 2 слоя асфальтобетонного покрытия. На участках с интенсивным движением будут использоваться материалы повышенной прочности – ЩМА-16 и А-16. Также подрядчик заменит бордюры, поднимет колодцы до уровня дороги и выполнит другие виды работ.

Контроль за ходом ремонта ведет управление дорожной и парковой инфраструктуры.

Дмитрий Осипов предупредил кировчан, что на время дорожных работ некоторые улицы будут перекрыты. Подрядчику поручено обеспечить комфортные условия объезда и обхода участков ремонта.