В Кирове отремонтируют 57 остановок

В Кирове начался ремонт остановок. Всего в областном центре планируется благоустроить 57 посадочных площадок. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы идут в рамках муниципальной программы, а также федеральных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». 3 площадки уже отремонтированы. Речь идет об остановочных павильонах у Костино, у Федяковского кладбища и на улице Карла Маркса. В скором времени работы начнутся в Лянгасово.

Начальник отдела транспорта Артем Драчков рассказал, что помимо благоустройства рабочие проведут текущий ремонт самих павильонов. Стоимость работ составит почти 500 тысяч рублей.

— Где-то требуется поменять крышу и облицовку, где-то необходимо провести косметический ремонт, — рассказал Драчков.

Также в 2022 году в Кирове будет установлено 6 антивандальных остановочных павильонов.