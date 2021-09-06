В Кирове отремонтируют дом архитектора Чарушина

В департаменте городского хозяйства возьмут на контроль реконструкцию дома архитектора Ивана Чарушина. В ночь на 6 сентября у здания на улице Пятницкой, 15 обрушилась часть кирпичной стены.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, УК и мэрии. Оказалось, что рухнула часть кладки над входом в подъезд. По итогам проверки специалисты приняли решение провести обшивку стен, чтобы обезопасить жильцов дома и избежать очередного падения кирпичей.

— Силами УК данная работа была выполнена, угрозы безопасности жильцов нет, — рассказали в департаменте городского хозяйства.

В ближайшее время Единая управляющая компанию составит смету на проведение реконструкции здания. Документация будет представлена жителям дома на общем собрании. После этого проект должен будет пройти госэкспертизу, поскольку дом является объектов культурного наследия.

Напомним, 6 сентября в соцсетях появилась информация о том, что в ночь на понедельник у дома постройки конца ХIХ века обрушилась часть кладки. Дом был признан аварийным еще в 2015 году. Расселение было намечено на 2023 год. До этого жители могут обратиться в теруправление по Первомайскому району с просьбой предоставить им квартиры из маневренного фонда.

Фото: @urban_kirov