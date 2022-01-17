В Кирове отремонтируют «умную» остановку на Театральной площади

В Кирове выяснят причину поломки «умной» остановки на Театральной площади. Об этом сообщили в горадминистрации.

Информация о поломке электронного табло на Театралке появилась в соцсетях 17 января. Горожане отмечали, что в работе устройства начались сбои: часть диодов вышла из строя.

В ЦДС рассказали, что поломка уже устраняется. На место направлены специалисты, которые определят причину сбоев и необходимость снятия табло для ремонта.

В настоящее время в Кирове функционируют 17 «умных» остановок. В ближайшее время появится еще одна – после ремонта электронное табло будет установлено на остановке «Храм Иоанна Предтечи».

Узнать, когда нужный автобус прибудет на остановку, можно в чат-боте в «Вайбере», в мобильном приложении HUBB, а также на сайте businfo.cdsvyatka.com.

Ранее мы писали, что в Кирове на улице Московской установили «умный» светофор.