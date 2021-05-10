В Кирове отреставрировали памятник землякам, погибшим в годы войны

В посёлке Садаковский отреставрировали памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Инициаторами стали старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Кирову Игнат Загребин и его родственник Александр Булдаков. Они обновили на памятнике штукатуру и покрасили его.

Учащиеся местной школы провели исследование, собрав и восстановив данные о жителях поселка и близлежащих деревень, которые погибли в годы войны. Их имена и фамилии были выгравированы на плитах, установленных около памятника.

В День Победы к обновленному монументу пригласили ветеранов и родственников погибших фронтовиков, состоялось возложение цветов.

Несколько лет назад Загребин и Булдаков участвовали в ремонте такого же памятника в селе Русское. Он был открыт в 1973 году и начал разрушаться.

Фото 43.мвд.рф