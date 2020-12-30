В Кирове отреставрируют Репинский особняк

Аукцион по поиску подрядчика, который займется ремонтом старинного здания на Карла Маркса, объявлен на сайте госзакупок. Заказчиком проекта стал музей братьев Васнецовых.

На реставрацию планируется потратить 3,2 миллиона рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Проект реставрации предусматривает ремонт фасадов, кровли и входных групп здания, восстановление декоративных элементов, а также внутреннюю отделку. Также подрядчик должен будет спланировать переход из реставрируемого здания в помещения нового здания 1992 года постройки на уровне подвала и второго этажа.

Ранее Репинский особняк уже реставрировали. Но подрядчик выполнил работы с нарушением сроков и качества. На фасадах были обнаружен трещины, а кладка на стенах намокла. Руководство музея обращалось в суд с требованием устранить дефекты. Суд был выигран, однако работы так и не доведены до конца.

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