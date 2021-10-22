В Кирове оценили качество услуг операторов мобильной связи

Специалисты ФГУП «Главный радиочастотный центр» оценили в Кирове качество услуг операторов мобильной связи.

Это так называемая «большая четвёрка» — ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл».

Была проверена работа голосовой связи (доля неуспешных соединений, обрывов соединений и неразборчивых голосовых соединений и средняя разборчивость речи на одно соединение), СМС-сообщений (показатели среднего времени отправки и доли недоставленных сообщений) и мобильного интернета (показатели средней скорости передачи данных, доли неуспешных сессий по протоколу HTTP и продолжительности успешных сессий).

Работы проводились в соответствии с требованиями методики оценки качества услуг связи, утверждённой министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В качестве измерительного комплекса использовалось оборудование TEMS Automatic.

Согласно результатам исследования (они опубликованы здесь), у всех операторов качество мобильной связи и мобильного интернета соответствует заявленным требованиям. Но на отдельных участках качество передачи данных может отличаться.