В Кирове ожидается морозная неделя

Из-за высокой влажности ощущаемая температура будет на несколько градусов ниже, чем показывает термометр.

Вся неделя будет пасмурной. Самыми холодными днями станут четверг и пятница (до -18 градусов).

В понедельник синоптики прогнозируют -9…-11 градусов Цельсия. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 м/с, ожидается высокая влажность — 89 %. Из-за этого горожане буду ощущать все -16 градусов.

Во вторник температура опуститься на пару градусов, ветер усилиться и кировчане уже ощутят -19 градусов мороза.

В среду синоптики предрекают те же -12 на градуснике и -19 по факту, плюс добавится небольшой снег, который сохраниться до конца недели.

В четверг температура опуститься до -15, и наступит штиль. К вечеру похолодает до -18 …- 20.

В пятницу днем снова не намного потеплеет -13…-15, но ощутимая температура будет около -19.