В Кирове ожидается потепление до +18 градусов

В Кирове потеплеет до +18 градусов. Такой прогноз опубликовал сайт «Гисметео».

Рекордно теплый день обещан на вторник, 12 апреля. До этого кировчан ждут еще полторы недели прохладной погоды.

Следующая работая неделя начнется с небольшого минуса: днем -1, ночью до -6 градусов. Потом постепенно начнет теплеть, и уже к выходным воздух будет прогреваться до +8. По ночам температура также будет плюсовой: +3…+5.

В понедельник, 11 апреля, термометры могут показать первые +10. А вторник и вовсе будет по-майски теплым.

Отметим, что прогнозы на столь длительный срок могут измениться.