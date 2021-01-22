В Кирове ожидается резкое потепление

В выходные дни метеозависимым горожанам придётся несладко. Температура воздуха в Кирове резко повысится к субботе. А в воскресенье вообще составит всего -7 градусов.

В пятницу, 22 января, будет мороз и солнце. Днём ожидается −22 градуса Цельсия. Ночью: −26 градусов.

23 января, в субботу, столбики термометров рванут вверх. Днём они покажут −14 градусов. Ночью температура не изменится. Утром синоптики обещают снегопад, а в течение дня небольшие осадки.

В воскресенье, 24 января, будет по зимним меркам очень тепло. Днём и ночью ожидается −7 градусов Цельсия. Возможен небольшой снег.

Ранее мы сообщали, что в Крещение над прорубью появилась радуга.

На снимке: Кочуровский парк

Фото: Александр Пантюхин