В Кирове ожидается сильный снегопад

Киров снова завалит снегом. Такой прогноз сделали сразу несколько интернет-ресурсов, занимающихся прогнозами погоды.

По данным синоптиков, снегопад начнется днем 27 января и будет продолжаться всю ночь. Осадки будут интенсивными, а в четверг, 28 января, еще усилятся. В некоторых районах области пройдет переохлажденный дождь. Теплая погода при этом сохранится. Синоптики обещают небольшой минус ночью до -2, а днем 0 градусов.

Снегопады помогут справиться с появившейся гололедицей. Однако перемещаться по городу нужно осторожно: оттепель и снегопады повышают вероятность обрушения снежных масс с крыш.

Ранее в Киров пришли аномальные морозы. В соцсетях жители области делились снимками термометров с минусовыми значениями и фото морозных узоров.

Фото: kirovpravda.ru