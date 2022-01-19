В Кирове ожидается теплая погода со снегопадами

Крещенские морозы не придут. Вместо них в Кирове ожидается продолжительный период теплой для января погоды со снегопадами. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

По информации сообщества, погоду на этой неделе будет определять антициклон. Благодаря ему температура воздуха будет выше нормы на 6-7 градусов на севере области и на 3-4 – на юге.

До конца недели дневная температура воздуха в Кирове продержится на отметках от -5 до -10 градусов. Ночью будет чуть холоднее: -9…-11. Правда, из-за сильного юго-западного ветра придется одеваться потеплее. -10 будут ощущаться как -19.

Количество осадков по итогам недели прогнозируется немного выше нормы. Однако сильных снегопадов, который завалят городские улицы, не будет. Не будет и солнечных дней.

Снежно-облачный характер погоды сохранится и в начале следующей недели.