В Кирове ожидается ветер, сбивающий с ног

Сотрудники МЧС объявили метеопредупреждение.

Сегодня многие жители Кировской области получили уведомления о надвигающейся непогоде. СМС разослали сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области. Завтра, 8 апреля, воздух прогреется до +6…+8 градусов, возможен дождь. Юго-западный циклон принесёт не только тепло, но и сильный ветер.

Синоптики не исключают, что порывы будут настолько сильными, что могут сбивать с ног. Скорость ветра около 15-19 метров в секунду.

Информация также доведена до глав муниципальных образований области, руководителей служб жизнеобеспечения. Они в свою очередь должны усилить работу аварийных бригад.

Спасатели просят жителей Кировской области соблюдать меры безопасности во время сильного ветра. Так, лучше отключить электроэнергию, перекрыть газ, отойти от окон. Если же ураган застал на улице, то следует держаться подальше от лёгких построек, сооружений, деревьев и как можно быстрее зайти в надёжное укрытие.

Ранее мы сообщали, что в Кирове отменили апрельские снегопады.

Фото: yandex.ru