В Кирове пассажир напал на таксиста: водитель в больнице

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Инцидент произошёл ночью. К таксисту в машину сел мужчина. Он сообщил, что ему необходимо отправиться к нужному адресу. Потом попросил его доставить в другое место. Водитель ездил по точкам, которые называл кировчанин. Конечной был исторический центр город — район перекрёстка улиц Ленина и Герцена. Когда же пришло время отдавать за поездку деньги, пассажир этого не сделал.

Вместо оплаты мужчина достал нож и напал на шофёра. Таксист получил травмы. Пассажир скрылся с места происшествия. Водитель сумел позвонить в экстренные службы. После его увезли в больницу.

На поиски злоумышленника отправились сотрудники Росгварии. Они оперативно задержали подозреваемого. С собой у него был нож. Человека задержали. Сейчас проводится проверка. Все обстоятельства выясняются.

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Фото: politeka.net