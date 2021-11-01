В Кирове пассажиров проверяют на соблюдение масочного режима

В Кирове в ежедневном режиме проверяют соблюдение гражданами масочного режима.

Сегодня сотрудники УМВД и отдела транспорта администрации города на остановке у филармонии проинспектировали автобусы и троллейбусы.

Штраф за отказ надевать маску в общественном месте составляет от 1000 до 30 000 рублей. Каждый день в Кирове на нарушителей оформляется от 6 до 15 протоколов. Наказание им определит суд.

Жители области обязаны носить маски или респираторы при нахождении в местах общего пользования, в т.ч. в общественном транспорте, магазинах, медицинских организациях, аптеках.