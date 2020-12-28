В Кирове педагогов обучили сурдоязыку

Завершились курсы жестового языка для специалистов работающих с глухими детьми.

Вятский духовно-просветительский центр «Елена» для глухих, слабослышащих и слепоглухих» провел первый обучающий поток «Основы русского жестового языка» в рамках проекта «Нас много, и мы не слышим!». Он проект проводится благодаря гранту Президента РФ направленного на развитие гражданского общества.

Два месяца обучали психологов, педагогов детсадов и преподавателей языку жестов два дипломированных переводчика: иерей Игорь Шиляев и Юлия Рылова. В итоге слушателей ждала аттестация.

Как отметили педагоги, севшие за парту ради взаимопонимания со своими подопечными, это были полезные курсы – информация была подана в доступной и понятной форме, поэтому легко усвоилась, хоть объем знаний и очень большой. Удалось хорошо закрепить пройденный материал благодаря регулярной практике.

По результатам обучения все смогли получить удостоверения о повышении квалификации.

Фото: Вятская епархия