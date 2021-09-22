В Кирове пенсионерка украла мешок чеснока

В Кирове задержали пенсионерку, которую подозревают в краже чеснока. О преступлении «с ароматом» рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел в середине августа. Директор компании, торгующей овощами на Комсомольской, обнаружил, что с базы пропал мешок чеснока весом 25 килограммов. Просмотрев видеокамеры, предприниматель выяснил, что его похитила незнакомая пожилая женщина на авто.

Личность подозреваемой установили в тот же день. Ей оказалась 62-летняя кировчанка. Мешок с чесноком нашли у нее на даче и изъяли.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд.

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