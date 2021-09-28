В Кирове перекроют переезд на улице Потребкооперации

В Кирове на 2 ночи перекроют железнодорожный переезд на улице Потребкооперации. Проезд автотранспорта будет невозможен:

с 21 часа 29 сентября до 6 часов 30 сентября;

с 21 часа30 сентября до 6 часов 1 октября.

Причиной ограничения движения станут ремонтные работы. На данном участке будет произведена замена устройства заграждения переезда – подземных плит.

Объехать данный участок можно по путепроводу, ведущему в Чистые Пруды. Машины экстренных служб будут пропускать в оперативном режиме. Автомобилистам приносят извинения за временные неудобства.