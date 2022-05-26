В Кирове перекроют улицы Горбачева и Водопроводную

В Кирове на несколько дней ограничат движение транспорта по улицам Водопроводной и Горбачева. Это будет сделан в связи с проведением работ по прокладке коммуникаций.

Движение у дома на Водопроводной, 10 будет ограничено до 9 июня. Здесь будут прокладывать наружные сети водопровода и канализации к новому дому.

До 3 июня будет закрыт проезд по улице Горбачева и сужена одна из полос на улице Казанской. Здесь идут работы по реконструкции и строительству теплосети.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Также автомобилистам стоит учесть, что до 9 июня в Кирове будет перекрыт ряд улиц в в связи со семами фильма «Честный развод — 2».