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В Кирове планируется организовать круговое движение ещё на четырёх перекрестках

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Главное, Новости, Экономика

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

В Кирове планируется организовать круговое движение ещё на четырёх перекрестках:

  1. на пересечении улицы Проезжей и улицы Павла Корчагина;
  2. на пересечении улицы Подгорной и улицы Сутырина;
  3. на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса;
  4. на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.

Также на этих перекрёстках запланирован капитальный ремонт проезжей части. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт следующих дорог:

  • Студенческого проезда от улицы Московской до улицы Воровского;
  • улицы Стахановской;
  • улицы Крупской;

В рамках этого же проекта будет построена улица Солнечная (от улицы Воровского до улицы Производственной).

Часть проектно-сметной документации уже направлена на госэкспертизу, а часть находится в разработке.

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Тамара Полыхаева