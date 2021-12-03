Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.
В Кирове планируется организовать круговое движение ещё на четырёх перекрестках:
- на пересечении улицы Проезжей и улицы Павла Корчагина;
- на пересечении улицы Подгорной и улицы Сутырина;
- на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса;
- на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.
Также на этих перекрёстках запланирован капитальный ремонт проезжей части. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт следующих дорог:
- Студенческого проезда от улицы Московской до улицы Воровского;
- улицы Стахановской;
- улицы Крупской;
В рамках этого же проекта будет построена улица Солнечная (от улицы Воровского до улицы Производственной).
Часть проектно-сметной документации уже направлена на госэкспертизу, а часть находится в разработке.