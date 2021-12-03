Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

В Кирове планируется организовать круговое движение ещё на четырёх перекрестках:

на пересечении улицы Проезжей и улицы Павла Корчагина; на пересечении улицы Подгорной и улицы Сутырина; на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса; на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова.

Также на этих перекрёстках запланирован капитальный ремонт проезжей части. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт следующих дорог:

Студенческого проезда от улицы Московской до улицы Воровского;

улицы Стахановской;

улицы Крупской;

В рамках этого же проекта будет построена улица Солнечная (от улицы Воровского до улицы Производственной).

Часть проектно-сметной документации уже направлена на госэкспертизу, а часть находится в разработке.