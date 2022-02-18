В Кирове планируется создать сиреневый Сад Победы в честь маршалов Говорова и Конева

Инициативу поддержал глава региона Игорь Васильев.

Идея прозвучала во время собрания регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Кировской области. Мероприятие состоялось в библиотеке им. Герцена.

Игорь Васильев подчеркнул, что представители отделения вносят большой вклад в сохранение достоверных фактов нашей военной истории, а также учат подрастающее поколение патриотизму.

— Пользуясь случаем поздравляю с Днём защитника Отечества. Выражаю искренние слова благодарности за ваш труд, — подчеркнул Игорь Васильев.

Он также отметил, что все инициативы, которые предлагают участники РВИО, важны для региона. Именно они помогают увековечить память воинского и трудового подвига жителей области.

Среди планов на 2022 год — создание сада Победы в честь маршалов Леонида Говорова и Конева.

— Мы должны помнить 1945 год и гордиться нашей историей. Наших солдат встречали на родине цветами сирени. Предлагаю заложить в Кирове сиреневый сад в честь земляков-маршалов. К тому же в 2022 году Говоров и Конев отметят 125-летие со дня рождения, — пояснил председатель областного Совета ветеранов Александр Галицких.

Глава региона поддержал эту идею.

Фото: Александр Папырин