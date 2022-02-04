В Кирове планируют построить 12 школ до конца 2023 года

Новые учреждения будут расположены в разных частях областного центра.

Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов провёл совещание, на котором рассмотрели вопрос по строительству новых школ на территории города Кирова. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Игоря Васильева, который является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Образование».

На сегодняшний день начато строительство сразу двух новых школ в областном центре. Стройка идёт в Радужном. Там возводят школу на тысячу мест. Идут строительные работы и на улице Пролетарской. Там уже в 2022 году откроет свои двери для 300 ребят новое учебное заведение.

Кроме того, до 2023 года в Кирове появится сразу 12 новых школ. Семь из них — это новые учреждения. Их возведут в Ганино (1100 мест), Долгушино (1100 мест), Озерках (1100 мест), Чистых прудах (1100 мест), у Зубаревского леса (1500 мест), на проспекте Строителей (1000 мест), на территории бывшего КВАТУ (1500 мест).

— Также появятся пять пристроев к существующим школам (№30, №53, №58, №48, №66). В итоге общее количество новых дополнительных мест составит более 10 тысяч. На 2023, 2024 годы запланировано строительство школы в городе Нолинске. Туда смогут пойти учиться 500 ребят, – сообщил Игорь Васильев.

Дмитрий Курдюмов отметил, что строительство новых учебных учреждений разгрузит многие образовательные заведения, а также позволят детям и подросткам учится в первую смену. В свою очередь правительство строго следит за ходом строительства.

Фото: Александр Папырин