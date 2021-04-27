В Кирове планируют преобразить нижнюю набережную

Послезавтра состоится обсуждение благоустройства этого места.

Кировские активисты решили заняться развитием нижней набережной. Набережная Грина — любимое место прогулок многих горожан. Не так давно её нижнюю часть благоустроили. Однако, волонтёры уверены, там не хватает необходимого наполнения.

Кроме того, в нижней части пространства есть места, не доступные для прогулок. Хотя они очень атмосферные и привлекательные. Речь о зоне в сторону Трифонова монастыря. Исправить это решили координаторы проекта «30 скверов». Послезавтра, 29 апреля, они приглашают всех на обсуждение концепции развития. Встреча пройдет на улице Пристанской. Сбор в 18 часов.

Идеи уже есть. Например, создать пеший и веломаршрут от старого моста к Кикиморской горе. Есть предложение обеспечить доступ к воде, обустроить видовые точки на мост, пляж. Активисты также предлагают подумать над созданием культурного кластера.

Фото из архива kirovpravda.ru